Фото: MAX/"Аптекарский огород МГУ"

В Пальмовой оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" зацвела необычная орхидея Dracula hirtzii. Об этом сообщается в канале ботсада в МАХ.

Цветок "орхидеи-вампира" направлен вниз, а три длинных отростка чашелистиков напоминают хвосты фантастического существа Дракулы. Центральная часть орхидеи похожа на шляпку гриба. Такое сходство помогает ей привлекать опылителей – растение выделяет летучие вещества с запахом, напоминающим грибной, благодаря чему к нему слетаются мухи.

Название Dracula переводится как "маленький дракон" и связано с необычной формой цветков. В природе этот вид встречается во влажных горных лесах Колумбии и Эквадора, где растет на деревьях.

Увидеть цветущую орхидею можно в стеклянной витрине Пальмовой оранжереи. С 26 декабря в "Аптекарском огороде" на проспекте Мира, доме 26, строении 1, начнется крупнейший фестиваль орхидей и хищных растений "Тропическая зима".

Ранее в Пальмовой оранжерее "Аптекарского огорода" зацвела хищная пузырчатка. Ее сиреневые цветки поднялись над водой, а охотничьи ловушки расположены под ее поверхностью. Растение ловит мелких водных животных с помощью крошечных пузырьков: при прикосновении добычи к чувствительным волоскам вода вместе с ней быстро втягивается внутрь, после чего клапан захлопывается.

