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Киевское правительство недовольно тем, что Вашингтон не передает ВСУ технику для полномасштабного наступления на Крым. Об этом пишет журналист американского издания Hill Лаура Келли.

Она отмечает, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена пока откладывает принятие решения по оказанию помощи украинской стороне в захвате Крыма. По словам Келли, это вызывает сильное возмущение у лидера Украины Владимира Зеленского, который уверен, что для наступления на полуостров ВСУ необходима более серьезная техника.

Журналистка объясняет нерешительность американского правительства угрозой эскалации конфликта с Россией. Кроме того, по ее мнению, Белый дом оттягивает принятие данного решения, поскольку сомневается в возможностях Украины.

"Американские оборонные ведомства считают невыполнимыми планы президента Владимира Зеленского захватить Крым военным путем", – заключила она.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявления политиков США о поставках вооружения Киеву являются "подстрекательством" и подобная помощь может привести к эскалации конфликта на Украине.

Также в своем письменном ответе она обратила внимание на заявление Вашингтона о новом пакете вооружений для ВСУ, сумма которого составит 2,5 миллиарда долларов.

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