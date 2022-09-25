Экс-помощник Рейгана рассказал, почему США не должны помогать Киеву атаковать Крым

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Бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу объяснил, почему Вашингтон не должен помогать Киеву атаковать Крым.

"Нельзя относиться к нынешним крымчанам как к военной добыче. Западные страны сегодня критикуют правительства, которые яростно сопротивляются отделению – свидетельством чему является <…> война НАТО против Сербии из-за Косово – и не могут легко поддержать украинскую военную кампанию по возвращению Крыма", – написал Бэндоу в статье для American Conservative.

Экс-помощник Рейгана напомнил, что большинство жителей полуострова поддержали вхождение региона в состав РФ. Также он отметил, что планы президента Украины Владимира Зеленского чреваты эскалацией ситуации.

"Вашингтон привержен независимости Украины, а не тому, чего желает правительство Зеленского. <…> Кто знает, в следующий раз Киев может запросить технику, необходимую для захвата Москвы и распада РФ. Но США также не обязаны поддерживать этот план", – добавил он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 22 сентября, в трех районах республики были сбиты украинские беспилотники. По его словам, ситуация в Крыму находится под контролем.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что на северо-западе города мог быть сбит беспилотный летательный аппарат. Он сообщил, что инцидент произошел в районе аэропорта Бельбек. В результате происшествия пострадавших не оказалось.

Позже власти Крыма ввели ограничения на использование гражданами пиротехники и беспилотников на территории полуострова. Соответствующий указ подписал Аксенов.