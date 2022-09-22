В трех районах Крыма были сбиты беспилотники ВСУ – власти

Фото: телеграм-канал SHOT
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в четверг, 22 сентября, в трех районах республики были сбиты украинские беспилотники. Об это он написал в своем телеграм-канале.
"Сегодня в трех районах Крыма были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ", – сообщил глава республики.
Аксенов добавил, что ситуация в Крыму находится под контролем.
До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что на северо-западе города мог быть сбит беспилотный летательный аппарат. Он сообщил, что инцидент произошел в районе аэропорта Бельбек. В результате происшествия пострадавших не оказалось.
Позже власти Крыма ввели ограничения на использование гражданами пиротехники и беспилотников на территории полуострова. Соответствующий указ подписал Аксенов.
По данным документа, ограничение на запуск объектов распространяется на физических и юридических лиц. Запрет не касается представителей федеральных органов власти, их территориальных органов и исполнительных органов республики.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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