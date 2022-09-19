Любые претензии на Крым получат должный ответ – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Любые претензии на территорию России, частью которой является и Крым, получат должный ответ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит "Интерфакс".

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который ранее заявил, что Запад обязан предоставить Киеву ракеты большой дальности для нанесения ударов по территории России. По его мнению, это заставит Москву вернуть Донбасс и Крым.

Песков также напомнил, что ДНР и ЛНР являются независимыми государствами, которые признала РФ. Он пояснил, что республики попросили помощи в обеспечении безопасности у Москвы, "что Россия и делает".



Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что цель заставить Россию отказаться от Крыма является нереалистичной. Она призвала не забывать о том, что РФ – ядерная держава. По ее мнению, Берлин должен сам решать, в каких вопросах ему поддерживать украинское руководство.

