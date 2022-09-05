В бундестаге назвали нереалистичным требование к России отказаться от Крыма

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Цель заставить Россию отказаться от Крыма является нереалистичной, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт. Она призвала не забыть о том, что Россия – ядерная держава.

"И если настаивать на том, что русских нужно изгнать из Крыма, то эта ужасная война будет продолжаться вечно. Россияне держали свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, они не отдадут его", – сказала она в интервью немецкому изданию t-online.

Вагенкнехт считает, что Берлин должен сам решать, в каких вопросах ему поддерживать украинское руководство. Она отметила, что Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации, поэтому должна ясно дать это понять президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что высказывание Зеленского о перспективе захватить Крым военным путем является бессмысленным. Немецкий политик напомнил, что полуостров оказался в составе УССР только благодаря личному решению советского лидера Никиты Хрущева.

До этого итальянский журналист Доменико Куирико высказал мнение, что заявления украинского лидера о необходимости отобрать у России Крым могут превратить спецоперацию в полноценную мировую войну. Он считает, что последствия возможного нападения на полуостров Москва воспримет гораздо жестче, чем противостояние в Донбассе.