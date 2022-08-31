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Если бы Киеву удалось захватить Крым военным путем и провести там дерусификацию, то ему пришлось бы столкнуться с сопротивлением местного населения, пишет американская газета Politico.

Автор материала Джейми Деттмер напомнил, что после начала российской спецоперации на Украине активно начали избавляться от топонимов русского происхождения, а также демонтировать памятники в честь советских и российских деятелей. Кроме того, из школьной программы был исключен русский язык и литература.

"В своей речи <...> на прошлой неделе [президент Украины Владимир] Зеленский пообещал, что украинская армия возьмет Крым. Но если этот день наступит, как Киев подойдет к дерусификации?" – говорится в публикации.

Журналист отметил, что киевский режим не сможет настаивать на использовании украинского языка в большинстве аспектов общественной жизни в Крыму, где 65% населения составляют русские.

На прошлой неделе в ходе саммита так называемой "Крымской платформы" Зеленский заявил, что Крым будет возвращен в состав Украины любыми способами и средствами. До этого огазета La Stampa сообщила, что заявления украинского лидера о необходимости отобрать у России Крым могут превратить спецоперацию в полноценную мировую войну.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.