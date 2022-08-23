Сенатор РФ прокомментировал слова Зеленского про "установление контроля" над Крымом

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому для начала необходимо установить контроль над Киевом, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя заявления украинского лидера о намерении вернуть Крым любыми способами.

"Зеленскому для начала бы установить контроль над Киевом и действовать самостоятельно без консультаций с хозяевами из Вашингтона", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Крым будет возвращен в состав Украины любыми способами и средствами, а также назвал это реанимацией мирового правопорядка.

До этого газета La Stampa сообщила, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости отобрать у России Крым могут превратить спецоперацию в полноценную мировую войну.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

