Медведев назвал решение вернуть Крым единственно возможным

Фото: vk.com/Дмитрий Медведев

Решение о возвращении Крыма в состав РФ было единственно возможным, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Президентом России было принято единственно возможное решение о возвращении полуострова в состав нашей страны. Поддержанное, напомню, подавляющим большинством его жителей в строгом соответствии с международным правом", – сообщил он ТАСС.

Данное решение позволило укрепить Россию и помочь жителям полуострова.

Политик также прокомментировал проведение параллелей между ситуацией в Южной Осетии в 2008 году и возвращением Крыма в 2014 году. По его словам, РФ в 2008 году защищала своих граждан, живущих в Южной Осетии и Абхазии.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Крым навсегда останется частью России, и любая попытка других стран посягнуть на полуостров будет расценена Москвой как объявление войны.

