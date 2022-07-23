В Крыму заявили о преодолении последней блокады со стороны Украины

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков заявил, что восстановление взорванных электроопор в Херсонской области положило конец последней блокаде полуострова со стороны Украины, передает РИА Новости.

Крючков отметил, что благодаря спецоперации на Украине удалось преодолеть водную, продовольственную и транспортную блокады, а теперь устранена и энергетическая.

"Крым получает воду по разблокированному Северо-Крымскому каналу, восстановлена торговля и транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, закольцована энергосистема. Все возвращается на круги своя", – подчеркнул представитель местных властей.

Накануне стартовала работа по восстановлению двух линий электропередачи для соединения энергосистемы России, Херсонской и Запорожской областей. Регионы получат электричество в случае отключения от энергосистемы Украины.

Ранее в июле зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде пообещал украинским властям "Судный день" в случае военного удара по Крымскому мосту.