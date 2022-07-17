Медведев пообещал Судный день для Украины в случае атаки на Крым

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Судный день наступит для украинских властей, если те предпримут попытки атаковать Крым и его инфраструктуру, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде.

"В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день – очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно. Но тем не менее они продолжают провоцировать такими заявлениями общую ситуацию", – приводит ТАСС его слова.

Он также назвал неадекватным поведение руководства Украины, которые продолжают участие в военном конфликте до последнего человека , а делающих подобные заявления – экзальтированными кровавыми клоунами.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Киев может атаковать Крымский мост при первой возможности.

Депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что попытки атаковать Крымский мост сработают как спусковой крючок.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, в свою очередь, заявил, что угрозы Киева атаковать Крым подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине.

