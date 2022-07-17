В ГД прокомментировали слова главы офиса президента Украины об атаке на Крымский мост

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Попытки атаковать Крымский мост сработают как спусковой крючок, заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

"Такие угрозы звучат не первый раз. Но, во-первых, мы их слышим и усиливаем защиту моста всеми имеющими средствами. Технически это непростая задача, успех малореален", – сказал он RT.

По словам Морозова, данные высказывания нацелены на вызов ответной реакции.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Киев может атаковать Крымский мост при первой возможности.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, в свою очередь, заявил, что угрозы Киева атаковать Крым подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине.

По его словам, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для территории, граждан и инфраструктуры России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

