СК даст оценку словам генерала ВСУ, угрожавшего атаковать Крымский мост

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СК РФ даст оценку словам генерала ВС Украины, угрожавшего атаковать Крымский мост. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Следователи Следственного комитета Российской Федерации дадут правовую оценку высказываниям генерал-майора Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко, который угрожал возможным нанесением удара по Крымскому мосту", – говорится в сообщении.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что основной целью для поражения будет Крымский мост. Он отметил, что для этого украинские войска должны получить необходимое вооружение из Соединенных Штатов и европейских стран.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что безопасность полуострова гарантирована превентивными мерами, которые принимают ВС РФ. При этом Песков не уточнил, о каких именно мерах идет речь. По его словам, этот вопрос следует адресовать российским военным.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

