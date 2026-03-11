Ежегодный форум "Дни московской конкуренции" состоится в начале апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ежегодный форум "Дни московской конкуренции" будет проходить в столице с 1 по 3 апреля. Об этом сообщила заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она напомнила, что в форуме принимают участие тысячи человек, чья деятельность связана с закупками. Им предстоит поговорить о нормативном регулировании в московских закупках, импортозамещении, изменениях в налоговом законодательстве, способах поддержки бизнеса, использовании искусственного интеллекта в области госзаказа.

Также в рамках форума пройдет вручение ежегодной премии "Поставщик правительства Москвы". Ее лауреатами становятся предприниматели, которые ведут деятельность на рынке московских закупок, поставляя качественную продукцию в срок.

"Традиционно премию получают поставщики, снабжающие необходимыми товарами и услугами государственные учреждения таких сфер, как здравоохранение, строительство, транспорт, городское хозяйство и благоустройство, социальная защита, и других", – уточнила заммэра.

Среди спикеров мероприятия будут представители органов исполнительной власти города, электронных площадок для участников рынка закупок, бизнесмены и эксперты в сфере экономики.

Как рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, программа форума будет состоять из разных блоков.

В первый день заказчики и специалисты контрактных служб обсудят самые полезные решения в этой области, а во второй день действующие и потенциальные поставщики поговорят об условиях для бизнеса, который работает с госзаказом. Например, им расскажут о портале поставщиков и закупках малого объема.

3 апреля специалисты, которые курируют работу контрактных служб, поговорят о конкуренции и о том, как улучшить систему закупок.

С 3 по 5 апреля пройдет трехдневный хакатон серии Tender Hack, где специалисты будут предлагать решения по улучшению сервисов портала поставщиков. В частности, командам предстоит поработать над прототипом системы персонализированного умного поиска продукции.

Принять участие в хакатоне смогут как специалисты ИТ-сферы, так и выпускники школ, а также студенты вузов. Вместе они придумают эффективные решения. Организует мероприятие столичный департамент по конкурентной политике.

Форум "Дни московской конкуренции" впервые прошел в 2019 году и стал ежегодным. Он становится площадкой для диалога представителей рынка закупок, обмена мнениями, а также поиска партнеров и инвестиций. Участники получают возможность со всех сторон посмотреть на развитие конкуренции и поговорить о перспективах контрактной системы с поставщиками, заказчиками и представителями органов власти.

Ранее Багреева рассказала, что заказчики Москвы провели 4,8 тысячи совместных закупок на портале поставщиков в 2025 году. Совместных котировочных сессий было проведено на 14% больше, чем в 2024-м. Также за счет снижения начальной цены в закупках город сэкономил 960 миллионов рублей, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

