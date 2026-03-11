Форма поиска по сайту

11 марта, 10:54

Шоу-бизнес

Блогеру Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/im__lu_

Врачи диагностировали блогеру Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) рак желудка четвертой стадии с метастазами, рассказала подруга блогера Алина Акилова в своем телеграм-канале.

"Честно, рыдаю третьи сутки. Это все чистая правда, все, что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит", – указала девушка в сообщении.

По словам Акиловой, Чекалину не выпускали из дома для сдачи анализов, из-за чего было потеряно "драгоценное время". Кроме того, блогер страдает от боли и принимает сильнодействующие обезболивающие.

24 февраля Чекалина родила четвертого ребенка – сына от тренера по танцам, аргентинца Луиса Сквиччиарини. 2 марта блогер вместе с младенцем покинула стены медучреждения.

Уже 4 марта в СМИ появилась информация, что блогера доставили в реанимационное отделение онкологического стационара. После этого Сквиччиарини подтвердил ее госпитализацию, уточнив, что у Чекалиной обнаружили злокачественные раковые клетки и метастазы в легких. Блогеру также провели операцию на позвоночнике, поскольку несколько позвонков начали разрушаться.

Чекалина, а также ее экс-супруг, обвиняются в проведении незаконных валютных операций по переводу денежных средств на зарубежные счета с использованием подложных документов. По версии следствия, действуя в составе организованной группы, они вывели из России более 250 миллионов рублей.

По решению суда Чекалины были отправлены под домашний арест. Сама блогер вину не признает. При этом ее бывший муж Артем признался в неуплате налогов, однако заявил, что не имеет отношения к незаконному выводу средств за границу.

