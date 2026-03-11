Песков заявил, что Кремль ничего не знает об отъезде Суркова из России

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Кремль ничего не знает об отъезде экс-помощника президента России Владислава Суркова из страны. Об этом RTVI заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сурков якобы покинул Россию.

"И что значит "покинул"? Улетел куда-то? Мы этого не знаем", – сказал Песков.

Сурков являлся заместителем и первым заместителем руководителя администрации президента России с 1999 по 2011 год. После этого он стал вице-премьером, а затем вице-премьером – руководителем аппарата правительства. Помощником главы государства он был в 2013–2020 годах.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не брать на госслужбу граждан, которые покинули Россию после начала СВО, но позже решили вернуться. По его мнению, эти люди предали страну и совершили подлый поступок, поэтому не могут работать в муниципальных органах власти и компаниях с госучастием.

