Кремль прокомментировал сообщения о просьбах "реабилитировать" Ивана Урганта

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает ничего о просьбах "реабилитировать" телеведущего Ивана Урганта. Его слова передает РБК.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что некие "видные россияне" якобы обращались к Владимиру Путину с просьбой вернуть Урганта в эфир Первого канала. Однако, как указали журналисты, президент РФ отреагировал на это требование негативно.

Информации о том, что телеведущий вместе с семьей покинул Россию, появилась еще в марте 2022 года.

После этого СМИ сообщили, что депутаты Госдумы якобы написали письмо гендиректору Первого канала Константину Эрнсту и попросили его убедить Урганта публично поддержать спецоперацию. В противном же случае они предложили уволить актера.

Также в ГД посоветовали признать иностранным агентом Урганта. Однако Минюст России не нашел оснований для признания телеведущего иноагентом.

Спустя время Ургант пообещал вернуться в эфир Первого канала. Позднее шоумен зарегистрировался как индивидуальный предприниматель (ИП) в центре Парижа. В качестве основной деятельности он указал постановку и производство концертов и шоу.

