Ургант прокомментировал слухи о возвращении "Вечернего Урганта" в эфир

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал слухи о возвращении популярного шоу "Вечерний Ургант" в эфир. Об этом пишет РБК.

Ранее в Сети появились фотографии певца Филиппа Киркорова и блогерши Вали Карнавал на фоне декораций шоу. Пользователи начали надеяться на то, что "Вечерний Ургант" возвращается в эфир. Распространилась информация о том, что Киркоров якобы станет первым гостем в студии после продолжительного перерыва, а Карнавал будет следующей.

"Человек, немного похожий на меня, говорит с человеком, совершенно не похожим на Киркорова. Могу подтвердить, что, когда завершится перерыв, мы с радостью ждем в студии и Филиппа, и Валентину", – сказал Ургант.

Он также добавил, что не знает, откуда могли появиться такие снимки.

Ранее Ургант в ответ на призыв депутата признать его иностранным агентом задался вопросом, что же происходит в головах парламентариев.

Телеведущий усомнился, что депутаты могли затаить обиду из-за того, что их мало звали на шоу "Вечерний Ургант". По словам артиста, он старался приглашать на свою программу многих парламентариев.

Так, несколько раз гостем шоу становился глава фракции ЛДПР. Но он был настроен менее радикально, заявил Ургант.

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