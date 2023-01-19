Ургант ответил на призыв депутата признать его иноагентом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Телеведущий Иван Ургант в ответ на призыв депутата признать его иностранным агентом задался вопросом, что же происходит в головах парламентариев. Его слова приводит НСН.

"Для меня это тайна, над которой ученым предстоит еще долго работать, потому что это невозможно понять", – заявил Ургант.

Однако телеведущий усомнился, что парламентарии могли затаить обиду из-за того, что их мало звали на шоу "Вечерний Ургант". По словам артиста, он старался приглашать на свою программу многих депутатов. Так, несколько раз гостем шоу становился глава фракции ЛДПР. Но он был настроен менее радикально, заключил Ургант.

С призывом признать телеведущего иноагентом ранее выступил думский депутат от партии "Справедливая Россия – За правду" Николай Новичков. Парламентарий предложил впоследствии завести на Урганта уголовное дело.

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