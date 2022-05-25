Матвиенко назвала недопустимой "охоту на ведьм" за отношение артистов к спецоперации

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила о не допустимости "охоты на ведьм" в отношении артистов и деятелей культуры из-за их отношения к спецоперации РФ на Украине.

"Это самое важное – что общество отторгло такого рода поведение в самый тяжелый для страны момент, когда всем надо было трезво, взвешенно думать об интересах страны, обеспечении безопасности, о защите суверенитета", – сказала она на заседании Совфеда.

Так парламентарий отреагировала на предложения ввести законодательные ограничения для выступивших против спецоперации на Украине отечественных артистов.

Ранее помощник секретаря Совбеза РФ Наиль Мухитов назвал отказавшихся от России бизнесменов изменниками.

По словам Мухитова, такие бизнесмены и артисты не стоят даже волоса погибших при специальной военной операции РФ на Украине, они высмеивают звание народного артиста России, открыто унижают российский народ.

Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что представители творческих профессий, которые негативно отзываются о России, ее президенте и гражданах, должны быть внесены в реестр иноагентов.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.