Певицу Наргиз задержали в аэропорту Домодедово – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Певицу Наргиз Закирову задержали в аэропорту Домодедово после ее прилета из Ташкента. Об этом сообщает издание vesti.uz.

Артистка ранее резко высказывалась о России. В апреле она уехала в Узбекистан на фоне спецоперации на Украине.

По данным СМИ, Наргиз не пустили в Россию после ее возвращения. Издание сообщило, что певица задержана и может быть депортирована на родину.

Ранее Минюст включил рэпера Моргенштерна в реестр физлиц-иноагентов. Из материалов следует, что музыкант получал финансирование от израильской компании Yoola Labs Ltd. Часть средств, по данным министерства, поступала ему и с Украины. В документе отмечается, что рэпер занимался политической деятельностью.

