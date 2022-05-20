Рианна и рэпер A$AP Rocky впервые стали родителями

Фото: AP Photo/Invision/AP, File/Evan Agostini

У певицы Рианны и рэпера A$AP Rocky родился мальчик. Семья находится с ребенком дома в Лос-Анджелесе, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Рианна рассекретила свою беременность в январе 2022 года, заявив, что будет мальчик, но позднее ввела поклонников в заблуждение, когда выбирала в детском магазине платья. Тогда фанаты предположили, что пара ждет девочку.

Ранее американская певица Бритни Спирс сообщила, что потеряла ребенка, которого ждала от своего жениха Сэма Асгари. По ее словам, у нее случился выкидыш на раннем сроке беременности.

У Бритни Спирс уже есть два сына. Их отцом является танцор и рэпер из США Кевин Федерлайн, за которым она была замужем с 2004 по 2007 год.