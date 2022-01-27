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Полузащитник "Химок" Павел Мамаев женился на блогере Надежде Санько. Об этом сообщает РИА Новости.

В прошлом году спустя восемь лет брака он развелся с Аланой. У них осталась общая дочь Алиса, а также сын Алекс от первого брака женщины. После развода пара регулярно скандалила на темы алиментов и общения с детьми.

В мае 2019 года Пресненский суд Москвы за две драки в центре столицы осудил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого. Фигуранты дела получили от 1 года 5 месяцев до 1 года 6 месяцев колонии.

Кокорина и Мамаева в сентябре 2019 года выпустили на свободу по УДО.

