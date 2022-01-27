Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

14:57

Павел Мамаев женился на блогере Надежде Санько

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Полузащитник "Химок" Павел Мамаев женился на блогере Надежде Санько. Об этом сообщает РИА Новости.

В прошлом году спустя восемь лет брака он развелся с Аланой. У них осталась общая дочь Алиса, а также сын Алекс от первого брака женщины. После развода пара регулярно скандалила на темы алиментов и общения с детьми.

В мае 2019 года Пресненский суд Москвы за две драки в центре столицы осудил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого. Фигуранты дела получили от 1 года 5 месяцев до 1 года 6 месяцев колонии.

Кокорина и Мамаева в сентябре 2019 года выпустили на свободу по УДО.

Павел Мамаев хочет взыскать с бывшей жены алименты на дочь

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать