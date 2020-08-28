Суд прекратил производство по иску к Кокорину и Мамаеву за поврежденную машину

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Савеловский районный суд столицы прекратил производство по иску ведущей Первого канала Ольги Ушаковой к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву о взыскании ущерба за поврежденный автомобиль. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Производство по игровому заявлению прекратить", – огласила решение судья Анастасия Миронова.

В апреле этого года телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала иск на участников драки, произошедшей осенью 2018 года. Тогда Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и Александр Протасовицкий напали на водителя Ушаковой Виталия Соловчука.

Утверждалось, что из-за данного происшествия транспортному средству ведущей нанесен ущерб на 300 тысяч рублей. При этом адвокат Мамаева утверждал, что его подзащитный выплатил заявленную в иске сумму.

Пресненский суд Москвы в мае прошлого года за две драки в центре Москвы осудил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого. Фигуранты дела получили от 1 года 5 месяцев до 1 года 6 месяцев колонии. Кокорина и Мамаева в сентябре 2019 года выпустили на свободу по УДО.

3 августа Мосгорсуд в новом приговоре Мамаеву заменил прежний срок годом исправительных работ. Наказание Кокорина осталось прежним. Поскольку оба спортсмена уже отбыли реальные сроки, новые сроки отбывать им не придется. При этом Мамаев может рассчитывать на реабилитацию с учетом времени, проведенного в заключении.

