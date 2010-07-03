Кокорина и Мамаева выпустили на свободу

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, освобожденные судом условно-досрочно, покинули территорию исправительной колонии в Белгородской области, сообщает РИА Новости. Также на свободе оказался Кирилл Кокорин.

Все трое отказались общаться с прессой. Они сели в подъехавший к выходу из колонии черный Mercedes-Benz, на котором их приехал встречать отчим Кокорина, и уехали.

Адвокат спортсменов Юрий Падалко заявил журналистам, что Кокорин заключил новый контракт с футбольным клубом "Зенит", а у Мамаева действующий контракт с футбольным клубом "Краснодар".

Видео: телеграм-канал Life Shot

В октябре 2018 года футболисты в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука и главу департамента Минпромторга Дениса Пака . В мае суд приговорил Кокориных к 1,5 годам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого – к году и 5 месяцам.

6 сентября 2019 года суд подтвердил решение о досрочном освобождении из колонии Павла Мамаева, Кирилла и Александра Кокориных. Заседание по прошению Протасовицкого об УДО пройдет 24 сентября в Брянской области, где он отбывает наказание.

Адвокат осужденных Юрий Падалко расценил решение суда как "хорошее", а экс-главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев предположил, что спортсмены вернутся в большой футбол. Сами игроки заявили, что хотят отдохнуть и провести время с семьями.