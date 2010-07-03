Кокорин заявил о желании помириться с Паком

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл и ТАСС/Вышинский Денис

Футболист Александр Кокорин заявил в Пресненском суде столицы, что хотел бы помириться с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и загладить вину материально, передает РИА Новости.

"Я бы хотел извиниться перед вами и помириться, если есть такая возможность, я готов загладить вину материально", – заявил Кокорин.

Извинения принес и его брат Кирилл. Младший из братьев в своих извинениях был краток и отметил, что ему надо было отреагировать на замечание Пака о своем поведении иначе. При этом подсудимые заявили, что не имеют вопросов к потерпевшему.

На этом допрос Пак завершился, и он покинул здание суда.

Ранее Пак рассказал суду, что компания спортсменов после конфликта, вопреки заявлениям стороны защиты, не пыталась примириться

Вопрос о степени наказания для подсудимых он оставил на усмотрение суда. По словам потерпевшего, он понимает, что имеет право заявить исковые требования к подсудимым, но сейчас не собирается обращаться с ними в суд. Пак отметил, что лечение уже обошлось в 400 тысяч рублей.

Осенью 2018 года Александр Кокорин, Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий стали участниками конфликтов.

В центре столицы они избили Виталия Соловчука, а в кафе – Дениса Пака. Пытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин тоже пострадал.

Было возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Затем его переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Спортсмены находятся в СИЗО. Московский городской суд ранее отказался освободить их.

По делу будут допрошены 45 свидетелей. Защита считает, что в материалах дела содержится множество ошибок, а в обвинительное заключение попала только часть свидетелей, заявленных адвокатами.