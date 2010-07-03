Мамаев пожаловался на условия в автозаке

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Футболист Павел Мамаев пожаловался, что в автозаке, в котором его ежедневно возят на судебные заседания, не работает вентиляция.

Кроме того, в нем накурено так, что трудно дышать, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Павел Мамаев пожаловался, что транспортировка в ежедневном режиме в суд трудна даже для него", – цитирует его РИА Новости. "У конвойной службы в автозаках не работает вентиляция, накурено сильно, и в целом тяжело гражданам, даже видите, профессиональный спортсмен жалуется", – пояснил Мельников.

В 2018 году форвард "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья избили в центре Москвы водителя телеведущей Первого канала. В тот же день они устроили потасовку в столичном кафе. Пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Против фигурантов возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Впоследствии дело переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Всем четырем обвиняемым продлили арест до 25 сентября. Свою вину спортсмены частично признали. 17 апреля Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста Кокорину и Мамаеву.