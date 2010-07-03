Кокорин и Мамаев частично признали вину

Полузащитник ФК "Краснодар" Павел Мамаев и нападающий ФК "Зенит" Александр Кокорин на первом заседании дела о драке частично признали вину. Об этом сообщает журналист Агентства "Москва" из Пресненского суда Москвы.
Во вторник, 9 апреля, их доставили в суд. Вместе с ними под конвоем приехали Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.
В октябре 2018 года футболисты и их друзья избили в центре Москвы водителя телеведущей федерального телеканала и устроили драку в одном из кафе. В потасовке пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
Были возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Побои". Позже дело переквалифицировали на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
Ранее суд продлил им арест на полгода, до 25 сентября. Адвокаты подсудимых просили вернуть дело в прокуратуру. Защитники утверждали, что в обвинительном заключении есть нарушения, и решили обжаловать решение суда.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.