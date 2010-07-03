Кокорин и Мамаев частично признали вину

Фото: ТАСС/Новодережкин Антон

Полузащитник ФК "Краснодар" Павел Мамаев и нападающий ФК "Зенит" Александр Кокорин на первом заседании дела о драке частично признали вину. Об этом сообщает журналист Агентства "Москва" из Пресненского суда Москвы.

Во вторник, 9 апреля, их доставили в суд. Вместе с ними под конвоем приехали Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.

В октябре 2018 года футболисты и их друзья избили в центре Москвы водителя телеведущей федерального телеканала и устроили драку в одном из кафе. В потасовке пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Были возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Побои". Позже дело переквалифицировали на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Ранее суд продлил им арест на полгода, до 25 сентября. Адвокаты подсудимых просили вернуть дело в прокуратуру. Защитники утверждали, что в обвинительном заключении есть нарушения, и решили обжаловать решение суда.

