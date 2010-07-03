Кокорина и Мамаева с вещами доставили в суд

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Нападающий "Зенита" Александра Кокорина и экс-полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева доставили в здание Пресненского суда, сообщает "Спорт-экспресс".

Вместе с ними под конвоем приехали Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий. Все обвиняемые приехали в суд с вещами.

В 2018 году форвард "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья избили в центре Москвы водителя телеведущей Первого канала. Позднее в тот же день они устроили потасовку в одном из столичных кафе. Пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Против фигурантов возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Впоследствии дело переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Первое заседание по делу пройдет 9 апреля.

Пресненский суд Москвы продлил всем фигурантам дела арест на полгода. По словам судьи Елены Абрамовой, суд решил удовлетворить ходатайство гособвинения и продлить арест всем четырем обвиняемым до 25 сентября. Адвокаты обвиняемых просили вернуть дело в прокуратуру, утверждая, что в обвинительном заключении были допущены грубые нарушения. В итоге они подали апелляцию на решение суда.