Уголовное дело Мамаева и Кокорина поступило в суд

Уголовное дело в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, брата последнего – Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого поступило в Пресненский суд для рассмотрения по существу, сообщает Агентство "Москва".
"Уголовное дело поступило в суд и распределено судье Елене Абрамовой", – рассказал пресс-секретарь суда Алексей Черников, уточнив, что в соответствии с нормами УПК РФ судебное заседание назначат в течение 14 суток.
Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявил, что ему и его подзащитному не поступило официального уведомления о передаче дела в суд. По его мнению, сейчас невозможно спрогнозировать исход судебных разбирательств.
В 2018 году футболисты вместе с друзьями избили в центре Москвы водителя телеведущей Первого канала. Позднее в тот же день они устроили потасовку в одном из столичных кафе. Пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
Против фигурантов возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Впоследствии дело переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Суд продлил арест обвиняемым до 8 апреля.
Дело Павла Мамаева и Александра Кокорина передано в Пресненский суд
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