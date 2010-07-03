Уголовное дело Мамаева и Кокорина поступило в суд

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Уголовное дело в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, брата последнего – Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого поступило в Пресненский суд для рассмотрения по существу, сообщает Агентство "Москва".

"Уголовное дело поступило в суд и распределено судье Елене Абрамовой", – рассказал пресс-секретарь суда Алексей Черников, уточнив, что в соответствии с нормами УПК РФ судебное заседание назначат в течение 14 суток.

Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявил, что ему и его подзащитному не поступило официального уведомления о передаче дела в суд. По его мнению, сейчас невозможно спрогнозировать исход судебных разбирательств.

В 2018 году футболисты вместе с друзьями избили в центре Москвы водителя телеведущей Первого канала. Позднее в тот же день они устроили потасовку в одном из столичных кафе. Пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Против фигурантов возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Впоследствии дело переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Суд продлил арест обвиняемым до 8 апреля.