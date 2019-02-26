Мосгорсуд признал законным арест Кокорина и Мамаева

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов, Кирилл Зыков

Мосгорсуд подтвердил законность ареста форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Об этом сообщает РИА Новости.

"Решение Тверского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения", – огласил решение судья Дмитрий Монекин.

Таким образом, решение Тверского районного суда остается в силе. Футболисты будут находиться под стражей до 8 апреля.

Обвиняемые общались с судом с помощью видеосвязи из СИЗО. Их адвокаты настаивали на том, что избранная молодым людям мера пресечения слишком жестока и "не соответствует тяжести совершенных проступков".

В свою очередь, адвокаты Александра Кокорина заявили, что футболист может стать инвалидом, если не будет проходить физиотерапию для восстановления от полученной до ареста травмы.

Ранее адвокат Андрей Ромашов сообщил, что подозреваемые ознакомились с 16 томами основных материалов уголовного дела. Ожидается, что 27 февраля следователи передадут 17-й том дела с дополнительными материалами. Сначала с ним ознакомится потерпевшая сторона, а только потом подозреваемые.

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья в октябре 2018 года избили в центре Москвы водителя телеведущей Первого канала. Позднее в тот же день спортсмены устроили потасовку в одном из столичных кафе. Пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Против футболистов возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Впоследствии дело переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". На скамье подсудимых, помимо футболистов, находятся младший брат Кокорина Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий.

