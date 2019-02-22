Мамаев и Кокорин ознакомились с основными материалами своего дела

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков, Антон Кардашов

Александр Кокорин и Павел Мамаев ознакомились с 16 томами основных материалов уголовного дела о драках в центре Москвы. Об этом сообщил один из адвокатов Кокориных Андрей Ромашов.

"Ознакомление с материалами дела всеми обвиняемыми и их защитниками завершено. Ориентировочно в среду, 27 февраля, следствием будет предъявлен 17-й том дела с дополнительными материалами. Сначала эти материалы предъявят для ознакомления потерпевшим, а затем нам", – сказал он, передает ТАСС.

Ромашов также сообщил, что защита фигурантов дела заявила следствию ходатайство о незаконном обвинении футболистов в хулиганстве. По словам юриста, был проведен дословный анализ всех показаний свидетелей, который показывает, что обвиняемые содержатся под стражей и обвиняются в совершении хулиганства "на основании только заведомо ложных показаний потерпевшего". При этом имя последнего Ромашов не уточнил.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в настоящее время находятся в московском СИЗО "Бутырка". Срок ареста продлен до 8 апреля.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов подтвердил, что его подзащитный завершил ознакомление с основными материалами уголовного дела.

Инцидент произошел в начале октября 2018 года. Кокорин и Мамаев избили в кафе на Большой Никитской улице чиновника Минпромторга Дениса Пака. От действий футболистов также пострадал гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Причиной конфликта стали оскорбления расового характера. Позднее стало известно, что Кокорин и Мамаев замешаны в еще одной потасовке. Утром 8 октября они напали на водителя Mercedes-Benz у гостиницы "Пекин".

В числе фигурантов уголовного дела – младший брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий. Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "Хулиганство".