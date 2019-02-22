Мамаев и Кокорин ознакомились с основными материалами своего дела

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков, Антон Кардашов
Александр Кокорин и Павел Мамаев ознакомились с 16 томами основных материалов уголовного дела о драках в центре Москвы. Об этом сообщил один из адвокатов Кокориных Андрей Ромашов.
"Ознакомление с материалами дела всеми обвиняемыми и их защитниками завершено. Ориентировочно в среду, 27 февраля, следствием будет предъявлен 17-й том дела с дополнительными материалами. Сначала эти материалы предъявят для ознакомления потерпевшим, а затем нам", – сказал он, передает ТАСС.
Ромашов также сообщил, что защита фигурантов дела заявила следствию ходатайство о незаконном обвинении футболистов в хулиганстве. По словам юриста, был проведен дословный анализ всех показаний свидетелей, который показывает, что обвиняемые содержатся под стражей и обвиняются в совершении хулиганства "на основании только заведомо ложных показаний потерпевшего". При этом имя последнего Ромашов не уточнил.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в настоящее время находятся в московском СИЗО "Бутырка". Срок ареста продлен до 8 апреля.
Адвокат Мамаева Игорь Бушманов подтвердил, что его подзащитный завершил ознакомление с основными материалами уголовного дела.
Инцидент произошел в начале октября 2018 года. Кокорин и Мамаев избили в кафе на Большой Никитской улице чиновника Минпромторга Дениса Пака. От действий футболистов также пострадал гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Причиной конфликта стали оскорбления расового характера. Позднее стало известно, что Кокорин и Мамаев замешаны в еще одной потасовке. Утром 8 октября они напали на водителя Mercedes-Benz у гостиницы "Пекин".
В числе фигурантов уголовного дела – младший брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий. Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "Хулиганство".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.