Мосгорсуд рассмотрит жалобы на продление ареста Мамаеву и Кокорину 25 февраля

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков, Антон Кардашов

Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы на продление ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину 25 февраля. Заседание начнется в 15:15, сообщает Агентство "Москва".

Апелляционные жалобы также поступили в защиту брата Кокорина Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого. Всем четырем фигурантам продлили арест до 8 апреля.

8 октября Кокорин и Мамаев с друзьями стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а чуть позже спровоцировали драку в кафе.

Ранее стало известно, что 14 февраля команда Павла Мамаева сыграет со сборной ФСИН. Матч состоится в СИЗО "Бутырка", где уже все готово для проведения мероприятия.

Кокорин не примет участие в игре из-за больного колена. С ним лечебной физкультурой занимается врач СИЗО.