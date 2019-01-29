Врач СИЗО займется лечебной физкультурой с Кокориным

Восстановить колено нападающего "Зенита" Александра Кокорина, арестованного за побои и хулиганство, после операции поможет лечебная физкультура. Ею вместе со спортсменом займется врач СИЗО "Бутырка", передает Агентство "Москва" со ссылкой на уполномоченного по правам человека в столице Татьяну Потяеву.
Омбудсмен пояснила, что при поступлении в следственный изолятор Кокорин не предупреждал о перенесенной операции. Затем его обследовали хирург и травматолог.
"Назначили реабилитационные процедуры. А именно – лечебную физкультуру, которой с ним будет заниматься врач СИЗО, и велотренажер – в спортивном зале он есть – он будет это получать", – добавила Потяева.
По ее словам, речи о болезни колена нет. Футболисту нужны лишь реабилитационные процедуры.
На прошлой неделе Кокорину сделали рентген. Его адвокат Татьяна Стукалова отметила, что ее подзащитного постоянно мучают боли в колене.
В октябре Кокорин и футболист "Краснодара" Павел Мамаев с друзьями устроили две драки в центре Москвы. Сначала они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а затем спровоцировали потасовку в кафе. В итоге пострадали директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
В декабре арест футболистам, а также их другу Александру Протосавичкому и младшему брату Кокорина – Кириллу продлили на два месяца. Расследование дела продлили до февраля.
В январе СМИ опубликовали письмо Кокорина фанату, в котором он сравнил россиян со стадом баранов. По словам адвоката спортсмена, письмо появилось сразу после его задержания в октябре, а фраза была вырвана из контекста.
Представители Общественной наблюдательной комиссии посетили СИЗО "Бутырка"
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