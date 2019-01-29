Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:57

Врач СИЗО займется лечебной физкультурой с Кокориным

общество

09:57

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Восстановить колено нападающего "Зенита" Александра Кокорина, арестованного за побои и хулиганство, после операции поможет лечебная физкультура. Ею вместе со спортсменом займется врач СИЗО "Бутырка", передает Агентство "Москва" со ссылкой на уполномоченного по правам человека в столице Татьяну Потяеву.

Омбудсмен пояснила, что при поступлении в следственный изолятор Кокорин не предупреждал о перенесенной операции. Затем его обследовали хирург и травматолог.

"Назначили реабилитационные процедуры. А именно – лечебную физкультуру, которой с ним будет заниматься врач СИЗО, и велотренажер – в спортивном зале он есть – он будет это получать", – добавила Потяева.

По ее словам, речи о болезни колена нет. Футболисту нужны лишь реабилитационные процедуры.

На прошлой неделе Кокорину сделали рентген. Его адвокат Татьяна Стукалова отметила, что ее подзащитного постоянно мучают боли в колене.

В октябре Кокорин и футболист "Краснодара" Павел Мамаев с друзьями устроили две драки в центре Москвы. Сначала они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а затем спровоцировали потасовку в кафе. В итоге пострадали директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В декабре арест футболистам, а также их другу Александру Протосавичкому и младшему брату Кокорина – Кириллу продлили на два месяца. Расследование дела продлили до февраля.

В январе СМИ опубликовали письмо Кокорина фанату, в котором он сравнил россиян со стадом баранов. По словам адвоката спортсмена, письмо появилось сразу после его задержания в октябре, а фраза была вырвана из контекста.

Представители Общественной наблюдательной комиссии посетили СИЗО "Бутырка"

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика