Кокорина обследуют после жалоб на больное колено

Футболисту "Зенита" Александру Кокорину, находящемуся в "Бутырке", проведут медицинское обследование колена, которое он повредил до попадания в изолятор. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Адвокат нападающего Татьяна Стукалова заявила, что у Кокорина болит травмированное колено из-за недостатка нагрузки. По ее словам, если футболист не будет разрабатывать его по несколько часов в день, это может привести к необходимости замены сустава.
Потяева отметила, что она обратилась к начальнику УФСИН по Москве Сергею Морозу. "Он дал поручение провести комплексное обследование его ноги и принять необходимые медицинские меры", – цитирует омбудсмена РИА Новости.
Потяева добавила, что сегодня-завтра к футболисту направят врача и сделают рентгеновский снимок. Потяева взяла вопрос на контроль, в ближайшие два дня она запросит справку о состоянии его здоровья. Футболисты на условия содержания не жалуются: они могут выходить на прогулку, смотреть телевизор и посещать спортивный зал, заключила она.
Защитница Кокорина также ранее прокомментировала попавшее в СМИ письмо, в котором он назвал народ "стадом баранов". Она сказала, что фраза вырвана из контекста. Послание было написано сразу после задержания игрока в октябре, письмо планируют найти и узнать, как личная переписка попала в СМИ.
В октябре футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин с друзьями стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Утром они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а затем спровоцировали драку в кафе. Пострадали директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
Уголовное дело возбуждено по статьям о хулиганстве в составе группы лиц и побоях. В декабре арест Кокорина и Мамаева продлили на два месяца. Расследование дела продлили до февраля.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.