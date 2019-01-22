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15:44

Кокорина обследуют после жалоб на больное колено

происшествия

15:44

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Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Футболисту "Зенита" Александру Кокорину, находящемуся в "Бутырке", проведут медицинское обследование колена, которое он повредил до попадания в изолятор. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Адвокат нападающего Татьяна Стукалова заявила, что у Кокорина болит травмированное колено из-за недостатка нагрузки. По ее словам, если футболист не будет разрабатывать его по несколько часов в день, это может привести к необходимости замены сустава.

Потяева отметила, что она обратилась к начальнику УФСИН по Москве Сергею Морозу. "Он дал поручение провести комплексное обследование его ноги и принять необходимые медицинские меры", – цитирует омбудсмена РИА Новости.

Потяева добавила, что сегодня-завтра к футболисту направят врача и сделают рентгеновский снимок. Потяева взяла вопрос на контроль, в ближайшие два дня она запросит справку о состоянии его здоровья. Футболисты на условия содержания не жалуются: они могут выходить на прогулку, смотреть телевизор и посещать спортивный зал, заключила она.

Защитница Кокорина также ранее прокомментировала попавшее в СМИ письмо, в котором он назвал народ "стадом баранов". Она сказала, что фраза вырвана из контекста. Послание было написано сразу после задержания игрока в октябре, письмо планируют найти и узнать, как личная переписка попала в СМИ.

В октябре футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин с друзьями стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Утром они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а затем спровоцировали драку в кафе. Пострадали директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Уголовное дело возбуждено по статьям о хулиганстве в составе группы лиц и побоях. В декабре арест Кокорина и Мамаева продлили на два месяца. Расследование дела продлили до февраля.

происшествия

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