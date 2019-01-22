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13:20

Адвокат Кокорина прокомментировала публикацию письма в СМИ

общество

13:20

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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Опубликованное в СМИ письмо футболиста "Зенита" Александра Кокорина болельщику было написано сразу после задержания игрока в октябре, заявила адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.

"Там вырванная из контекста фраза, непонятно, кому и что. Мы знаем точно, что письмо это было написано в самом начале, когда задержали (Кокорина). Тысячи писем приходило", – цитирует защитницу РИА Новости. Она подчеркнула, что это письмо найдут и узнают, как личная переписка оказалась в СМИ.

Ранее СМИ опубликовали выдержку из письма Кокорина, находящегося в СИЗО, в котором футболист назвал народ "стадом баранов". Рассказывая о себе, спортсмен отметил, что у него "все нормально".

В октябре футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин с друзьями стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Утром они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а позже спровоцировали драку в кафе. В конфликте пострадали директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Уголовное дело возбуждено по статьям о хулиганстве в составе группы лиц и побоях. В декабре арест Кокорина и Мамаева продлили на два месяца. Расследование дела продлили до февраля.

общество

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