Кокорин сравнил россиян со стадом баранов – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, который находится в СИЗО "Бутырка" по делу об избиении, сравнил россиян со стадом баранов.

Такое сравнение спортсмен использовал, отвечая на письмо одного из петербургских болельщиков. Текст послания опубликовало издание "Невские новости".

"По поводу мнения народа, не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят", – написал Кокорин фанату. Рассказывая о себе, футболист отметил, что у него "все нормально". Он пообещал, что "скоро будет".

8 октября 2018 года футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин с друзьями стали участниками сразу двух конфликтов в центре Москвы. Утром они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а чуть позже спровоцировали драку в кафе. В ходе стычки пострадали два сотрудника Минпромторга. Оба инцидента попали на камеры видеонаблюдения.

Сначала участникам конфликтов предъявили обвинения по статьям о хулиганстве и побоях. Однако 21 декабря Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, его брату Кириллу Кокорину, а также Александру Протасовицкому ужесточили наказание. Следователь переквалифицировал обвинение, заменив "Побои" на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений". Максимальное наказание по обеим этим статьям – до двух лет лишения свободы. Обвинение по статье "Хулиганство" осталось в силе. Арест всем фигурантам дела продлили до 8 февраля.