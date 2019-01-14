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13:03

У Кокорина в СИЗО обострилась старая травма

происшествия

13:03

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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

У футболиста Александра Кокорина в СИЗО обострилась старая травма колена. Об этом спортсмен сам рассказал представителям Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы во время их визита к заключенному.

"Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает", – цитируют слова Кокорина "Известия".

По словам нападающего питерского клуба "Зенит", занятий на тренажерах и игры в настольный теннис для поддержания спортивной формы ему не хватает. При этом Кокорин не спешит обращаться к врачам СИЗО, так как уверен, что они не смогут оказать ему необходимую квалифицированную помочь.

Травму, о которой идет речь, футболист получил в ходе ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Лейпцигом" весной 2018 года. Тогда спортсмен порвал крестообразные связки колена, которая считается одной из самых сложных.

В конце декабря 2018 года фигурантам дела о драке с участием полузащитника ФК "Краснодар" Павла Мамаева и нападающего ФК "Зенит" Александра Кокорина предъявлены обвинения по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".

Чуть раньше Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов футболистов, которые просили пересмотреть продление ареста. Все фигуранты дела о хулиганстве и побоях останутся под стражей до 8 февраля 2019 года.

Утром 8 октября в кафе на Большой Никитской улице футболисты избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака. 37-летний чиновник обратился в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки.

Позже полиция выяснила, что на автостоянке на 2-й Брестской улице футболисты избили 33-летнего водителя телеведущей одного из федеральных каналов. Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа и ушибами лица.

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происшествия

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