В МВД уточнили обвинения Мамаеву и Кокорину

Агентство "Москва"/Кирилл Зыков, Антон Кардашов

Фигурантам дела о драке с участием полузащитника ФК "Краснодар" Павла Мамаева и нападающего ФК "Зенит" Александра Кокорина предъявлены обвинения по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство". Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного управления МВД Юрий Титов, передает Агентство "Москва".

Титов также добавил, что в настоящий момент расследование по делу с участием футболистов продолжается.

Ранее стало известно, что суд ужесточил обвинение Мамаеву и Кокорину, а также его брату Кириллу Кокорину и общему другу футболистов Александру Протасовицкому. По словам адвоката Вячеслава Барика, представляющего интересы Кокорина, следователь переквалифицировал обвинение, заменив "Побои" (ст. 116 УК РФ) на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений" (ст. 115 УК РФ). Максимальное наказание по обеим этим статьям – до двух лет лишения свободы.

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов футболистов, которые просили пересмотреть продление ареста. Все фигуранты дела о хулиганстве и побоях останутся под стражей до 8 февраля 2019 года.

Утром 8 октября в кафе на Большой Никитской улице футболисты избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака. 37-летний чиновник обратился в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. Позже полиция выяснила, что на автостоянке на 2-й Брестской улице футболисты избили 33-летнего водителя телеведущей одного из федеральных каналов. Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа и ушибами лица.