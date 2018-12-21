Адвокат прокомментировала ужесточение обвинения Мамаеву и Кокорину

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала информацию об ужесточении наказания Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. По ее словам, это, напротив, пойдет на пользу ее подзащитному.

"Вы знаете, там санкции в этих статьях одинаковые, поэтому я не считаю, что ужесточили это обвинение. Более того, мы в этом находим гораздо больше плюсов, чем минусов, что касается 115-й (Ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений". – Портал Москва 24). Потому что там есть определенные, в 115-й, квалифицирующие признаки, которые входят и в статью 213-ю (Ст. 213 УК РФ "Хулиганство". – Портал Москва 24). Мы наоборот считаем, что в данном случае предъявлено все абсолютно верно. По крайней мере, я не расцениваю это как усиление", – рассказала адвокат.

Также Татьяна Стукалова рассказала о состоянии футболиста по итогам сегодняшнего посещения его в СИЗО.

"Все в порядке, Александр чувствует себя хорошо, он в хорошем расположении духа, сейчас пойдет в спортзал", – прокомментировала адвокат.

Ранее сообщалось, что полузащитнику ФК "Краснодар" Павлу Мамаеву и форварду "Зенита" Александру Кокорину, а также его брату Кириллу Кокорину и общему другу футболистов Александру Протасовицкому ужесточили обвинение.

По словам адвоката Вячеслава Барика, представляющего интересы Кирилла Кокорина, следователь переквалифицировал обвинение, заменив "Побои" (ст. 116 УК РФ) на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений" (ст. 115 УК РФ). Максимальное наказание по обеим этим статьям – до двух лет лишения свободы. Обвинение по ст. 213 УК РФ "Хулиганство" осталось.

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты о пересмотре продления ареста. Все обвиняемые останутся в СИЗО до 8 февраля 2019 года.

Позже стало известно о том, что в адрес судьи поступали угрозы с требованиями отпустить спортсменов из СИЗО. Судье предоставили госзащиту, как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.