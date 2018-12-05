Кокорин и Мамаев отметят Новый год в СИЗО

В среду Тверской суд Москвы продлил арест футболистам Павлу Мамаеву и братьям Кокориным до 8 февраля, а значит они встретят Новый год в "Бутырке". Портал Москва 24 выяснил, что поможет спортсменам создать праздничную атмосферу в следственном изоляторе.

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков, Антон Кардашов

В режиме праздника

В первую очередь надо помнить, что СИЗО – режимный объект, каждая минута и каждый шаг заключенного подпадает под тот или иной пункт внутреннего распорядка. Поэтому любые изменения режима, в том числе праздничные, полностью зависят от руководства конкретного учреждения. Заместитель председателя ОНК Москвы, правозащитник Ева Меркачева рассказывает, что заключенные часто сами находят возможность создать новогоднюю атмосферу:

"Несколько лет назад был случай, когда в Лефортово заключенные делали елки из апельсинов и вырезали из бумаги украшения для них. Но когда мы обратили внимание на это, сказали, как здорово, что сотрудники СИЗО не нашли ничего лучше, кроме как изъять и запретить подобное", – рассказывает она.

СИЗО – учреждение, где содержатся люди, ожидающие приговора. Режим содержания здесь тяжелее, чем в обычной колонии, а один день нахождения в СИЗО приравнивается к 1,5 дням в ИК общего режима. Но и здесь в Новый год допускаются различные послабления. Например, в большинстве СИЗО разрешается не выключать телевизор до 12 часов вечера, чтобы дождаться боя курантов. Обычно команда "Отбой" звучит ровно в 10, тогда же выключаются все телевизоры.

Елки в камерах

В СИЗО существует четкое разделение – есть обвиняемые, которые ждут приговора суда, и есть отряды хозяйственного обслуживания. Это обычные заключенные, которым суд уже вынес обвинительный вердикт и которых оставили отбывать наказание в СИЗО для выполнения тех или иных работ. Для этих отрядов режим существенно мягче, к примеру, им иногда разрешаются животные. И Новый год в этом плане не исключение.

"В отрядах хозобслуги бывают живые елки, у них есть допуск в актовые залы, где проводятся в том числе праздничные мероприятия. Те заключенные, которые ожидают приговора, этого лишены", – рассказала Ева Меркачева.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Оливье будет?

На Новый год в столовых СИЗО, как правило, стараются сделать меню, приближенное к праздничному. Иногда дают пирожки с картошкой или капустой, или салат, похожий на новогодний. Кроме этого, заключенным доступны заказы в официальном интернет-магазине. На сайте "Складсизо.рф" они могут заказать торт "Тирамису" или набор шоколадных конфет к праздничному столу, а мандарины можно заменить апельсинами или сочным гранатом. Также заключенные могут не скупиться на традиционные бутерброды с икрой – такое удовольствие обойдется в районе 900 рублей.

Вместо игристого шампанского на сайте доступна для покупки кола или фруктовый сок и минеральная вода – на новогоднее утро. При этом в СИЗО категорически запрещено пить и изготавливать алкоголь. Так что с 99-процентной вероятностью Новый год у футболистов пройдет на трезвую голову.

Ева Меркачева говорит, что к Новому году в интернет-магазине часто обновляют ассортимент. "Стараются, чтобы заключенные, если они делают заказ в интернет-магазине (там есть такие комплексные обеды), к Новому году сделать прям праздничный обед. Салат Оливье, шашлык из свинины или из курицы, утку по-пекински. Все эти вещи можно официально заказать. Проблема бывает в том, что не всегда вовремя эти заказы доставляются, но к Новому году стараются их не задерживать", – объясняет Ева.

Подарок за решетку

Обычно заключенные просят родственников, чтобы они передали им побольше мандаринов или апельсинов, запах Нового года, как-никак. При этом, согласно правилам, передачи не принимаются и не доставляются в выходные и праздничные дни, но к празднику часто делают исключения. Ева Меркачева вспоминает личный опыт. "Были моменты, когда приходили священники или правозащитники и раздавали по хвойной веточке, но это дело нестабильное. Иногда администрация считает, что в камере такого быть не должно. Я считаю, что ничего страшного в этом нет, все-таки запах и праздничное настроение. Мы как-то приходили в красных новогодних шапочках, не пустить нас не могли в этих шапочках", – говорит она.

Звонок самым близким

Любая связь в СИЗО строго ограничена, иногда на каждый отдельный звонок требуется специальное разрешение судьи. Но есть и нюансы, например, если есть разрешение на телефонный звонок родственникам, то чаще всего дата не указывается, и заключенные оставляют за собой возможность позвонить поближе к Новому году и поздравить родных. Ева Меркачева: "Бывает, что у человека есть право на два звонка в месяц. Обычно они стоят в очередности, там когда выведут, тогда выведут, а вот как раз накануне Нового года сотрудники стараются выводить заключенных почаще и побольше к телефону, чтобы те, кому разрешены звонки, могли с близкими поговорить. Это как подарок такой".

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Открытки из СИЗО

Согласно законодательству, в СИЗО разрешается отправлять и получать неограниченное число писем и открыток.

Однако не стоит писать в тексте о неизвестных следствию обстоятельствах совершения преступления, в котором обвиняют подследственного, называть какие-либо фамилии, имена, клички и тому подобное. Также нельзя писать о запрещенных в СИЗО предметах – мобильных телефонах, других средствах связи и других предметах. Не следует писать письма, содержащие ненормативную лексику, жаргонизмы или шифры.

К письму можно приложить фотографию или открытку, в том числе поздравительную. Все послания, как в сам следственный изолятор, так и из него – подвергаются цензуре. Они вскрываются и прочитываются цензором.

Сейчас существует способ написания письма в СИЗО через службу отправки электронных сообщений "ФСИН-письмо". Общая стоимость письма: 1 страница размером до 2500 знаков стоит 55 рублей плюс стоимость ответа на одной странице 55 рублей, приложенная фотография – дополнительно 30 рублей. После отправления электронное письмо поступает на проверку цензору в тот же или на следующий день, потом распечатывается, а затем доставляется адресату.

Тюремный декор

Заключенные, конечно, стараются по-всякому придать своим камерам хоть какой-то новогодний вид. В качестве исправительной меры ФСИН разрешает им рисовать, можно попросить передать в камеру чистые белые листы и цветные карандаши. Никто ножницы держать в камерах не разрешает, но есть коридорный – сотрудник ФСИН, который дежурит в коридорах, у него в том числе есть нож, который можно попросить продукты нарезать или... сделать из бумаги снежинку. Конечно, если заключенный склонен к насилию, то никто ему нож не даст. Ева Меркачева поясняет, что к бытовым предметам у заключенных тоже доступ есть. "К примеру, у заключенного трусы, прошу прощения, порвались, что ж ему, так ходить? Нет, он может попросить ножницы, иголку с ниткой, ему дадут обязательно. Если договориться – дадут ножницы и чтобы украшения сделать. Хотя бывает по-всякому, сегодня заключенные на окна снежинки лепят, потом режим начинает с этим бороться, а мы – с режимом боремся. Ну потому что ничего опасного в снежинке на окне я не вижу", – объясняет Ева.