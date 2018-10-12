"Небо в решетку" и режимная йога. Какая жизнь предстоит Мамаеву и Кокорину в СИЗО

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев пробудут в СИЗО №2 "Бутырка" до 8 декабря.

Первые 10 суток они проведут в карантинном отделении, а затем перейдут в общие камеры. Портал Москва 24 попытался выяснить, что ждет футболистов в стенах старейшего следственного изолятора столицы, и что из себя теперь будет представлять их быт.

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов, Кирилл Зыков

Официальный представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков заявил, что скандальные спортсмены обеспечены всем необходимым: им выделили спальные места и средства личной гигиены, а медработник проверил состояние их здоровья. Конечно, "Бутырка" – не колония строгого режима, а просто место временного ограничения свободы, где люди дожидаются решения суда. Тем не менее режим учреждения подразумевает суровые ограничения, касающиеся быта и образа жизни.

В СИЗО Мамаеву и Кокорину можно было взять с собой обычную одежду (один комплект без ремней, подтяжек и галстуков), один спортивный костюм и четыре комплекта нательного белья, а также обувь по сезону. Стирать, правда, все это придется самим, но для этих целей предоставляется тазик, а в специализированном магазине можно приобрести стиральный порошок и кипятильник.

В столовой Бутырского следственного изолятора. Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Питание трехразовое, в лучших традициях пионерских лагерей: каша на завтрак, полноценный обед и рыба на ужин. Правда, это меню далеко от кулинарных изысков. Но на сайте "Складсизо.рф" можно докупить все, чего не будет хватать в ежедневном рационе: от чая и специй до кондитерских изделий. Выбор, конечно, сильно ограничен, но цены – на уровне супермаркетов шаговой доступности.

Например, лапша быстрого приготовления с разными вкусами стоит 14,59 рубля. Говяжья тушенка в мягкой упаковке – 121,72 рубля. Майонез – 62,82 рубля и сгущенка – 47,88 рубля. Можно даже приобрести оливки за 66,15 рубля или маслины – за 135,57 рубля. Ведра шампанского и шикарных тортов не будет. Но на сладкое можно взять тульский пряник, джемы (апельсин, абрикос, вишня, клубника, клюква и даже киви), курагу, баранки. Или можно порадовать себя тортом "Мишка косолапый" или "Коровка" с топленым молоком и шоколадной крошкой.





Все это придется заказывать родственникам или друзьям Мамаева и Кокорина, потому что самим заключенным СИЗО не позволяется использовать мобильные телефоны. Не говоря уже об интернете. А вот обычные бумажные письма можно писать без ограничений: родным, близким, знакомым и незнакомым людям, рассказал адвокат Сергей Жорин.

В Бутырском следственном изоляторе. Фото: ТАСС/Марина Круглякова

"Сейчас есть служба "ФСИН-письмо". Когда каждый может написать обвиняемому письмо, это письмо проходит цензуру и доходит до арестанта, а он может на него ответить", – отметил он.

Беседовать рекомендуется на обычные бытовые темы, избегая обсуждений уголовного дела. И совершенно запрещено использование каких-либо тайных знаков и скрытых смыслов в посланиях.

В целом, по словам адвоката, сейчас условия в СИЗО более лояльные, чем пять-шесть лет назад. Однако они все же более суровые, чем в колонии общего режима.

"Если взять колонию общего режима, то там осужденные могут выходить на улицу и находиться на свежем воздухе, могут заниматься спортом. В СИЗО же – маленькая камера и прогулка один раз в день в замкнутом пространстве с определенным количеством людей", – пояснил Жорин.

Общая камера в Бутырском следственном изоляторе. Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Основные неудобства связаны как раз с тем, что на одного заключенного приходится по четыре квадратных метра, а такие понятия, как приватность или личное пространство, отсутствуют.

"Если это общая камера, то в ней может быть 20-40 человек. Бывают камеры, в которых меньше мест, чем арестантов, тогда они спят посменно. При этом каждый ходит в туалет и умывается, причем зона туалета может быть не огорожена – и это один из самых болезненных моментов", – подчеркнул собеседник портала Москва 24.

Придется забыть и о регулярных занятиях спортом. Иногда в следственных изоляторах размещают "тренажерные залы", но по факту – это такая же камера, просто с несколькими гантелями. В "Бутырке" же возможно выполнять лишь те упражнения, для которых хватит двух квадратных метров пола, отмечает юрист Александр Терещев.

"В СИЗО нельзя заниматься спортом, там только ежедневная прогулка. В футбол точно не поиграешь, потому что очень ограниченное помещение и небо в клеточку. Однако в рамках пилотного проекта сотрудники СИЗО №2 совместно с заключенными занимаются йогой. Кокорин и Мамаев могут попробовать", – пояснил он.



Именно невозможность заниматься привычными и обыденными вещами сильнее всего угнетает людей в следственных изоляторах. А особенно это сказывается на людях известных, подчеркивает научный сотрудник центра психического здоровья РАМН, психолог Александр Федорович.

"Когда человек, свободный не только физически, но и финансово, этой свободы лишается, он испытывает сильнейший стресс. Это настолько мощная перемена, что первое время человек может находиться в состоянии шока. Зачастую он даже не способен что-то осознать или обдумать. По силе стресса это сравнимо с потерей близкого человека", – пояснил эксперт.

Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в следственный изолятор на 2 месяца



При этом бытовые условия могут быть терпимыми, столь резкая перемена в ритме жизни может надолго "выбить из колеи" любого, а тем более людей, привыкших к славе и особому отношению. Некоторым арестантам пережить стресс помогает вера.

"В "Бутырке" есть все возможности для верующих: есть храм, молельная комната и синагога. Также на территории – совершенно потрясающий музей, рассказывающий об истории Бутырской тюрьмы и о людях, которые прошли через ее застенки. Хорошая, интересная, познавательная экспозиция", – рассказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

По ее словам, СИЗО №2 является одним из лучших учреждений такого типа, и заключенным в его стенах дожидаться суда гораздо комфортнее, чем в других местах.

"Граждане, преступившие закон, отбывают там срок предварительного заключения в нормальных условиях. Есть все возможности для медицинской помощи. Это наказание, а не подарок судьбы, но все, что касается защиты прав человека, там на достойном уровне", – заключила она.

Имена Мамаева и Кокорина становятся брендом в Сети



Омбудсмен добавила, что намерена лично посетить двух футболистов. Пообщаться с ними и проверить, в каких условиях они дожидаются суда.

Народная мудрость гласит: "нет худа без добра", и юрист Александр Терещев подчеркнул, что при всех минусах пребывания в СИЗО, есть и положительная сторона.

"Мне приходилось видеть, как некоторые арестанты в СИЗО впадают в уныние, а некоторые благодарны судьбе за то, что оказались там на непродолжительное время. Это помогает оголить притупившиеся рецепторы и почувствовать снова, как прекрасна жизнь, когда ты идешь по улице на свободе", – заключил собеседник портала Москва 24.



По версии следствия, 8 октября Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк в центре Москвы. Футболисты избили водителя известной телеведущей, а также главу одного из департаментов Минпромторга. Возбуждены уголовные дела по статьям "Побои" и "Хулиганство".

Вид на Бутырский следственный изолятор. Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Футбольный клуб "Краснодар" изучает возможность [URLEXTERNAL=https://www.m24.ru/news/sport/09102018/49308]расторжения контракта

[/URLEXTERNAL] с Мамаевым. "Зенит" возмутился поведением Кокорина и также пообещал санкции.

Министр спорта Павел Колобков заявил, что соответствующие меры к футболистам спортивные инстанции примут после следствия, а в РФС отметили, что игроков могут пожизненно отстранить от футбола.