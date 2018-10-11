"Доигрались". Уголовное дело Кокорина и Мамаева

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев с размахом отметили "10 лет дружбы" – на два уголовных дела. Сначала спортсмены избили водителя ведущей одного из федеральных каналов, а затем начальника департамента Минпромторга. Это повлекло за собой не просто осуждение, но и громкие заявления клубов о возможном расторжении контрактов. Подробнее об инциденте – в материале портала Москва 24.

Старые друзья

Павел Мамаев – российский футболист, игрок клуба "Краснодар". В мае 2009 года Мамаева пригласили в сборную России, однако на поле в майке национальной команды вышел только 17 ноября 2010 года в матче против Бельгии.

Александр Кокорин – российский футболист, форвард команды "Зенит", автор самого быстрого гола в истории российской сборной.

В 2016-м в составе сборной России Кокорин и Мамаев отправились на Евро-2016, но сборная не сумела выйти из группы. На турнире молодые люди провели только три игры, две из которых проиграли.

Спустя две недели после проигрыша игроки сборной России Мамаев и Кокорин оказались в центре скандала из-за вечеринки в Монте-Карло. В соцсетях появилось видео, где футболисты сидят в ресторане, курят кальян, а официанты выносят подносы с бутылками шампанского под гимн России.

По данным СМИ, в клубе Twiga игроки потратили на шампанское 250 тысяч евро. "Зенит" и "Краснодар" перевели футболистов в дубль и оштрафовали на месячную зарплату (Кокорина – на 290 тысяч евро, Мамаева – на 130), а Черчесов закрыл им вход в сборную.

Неспортивное поведение

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

7 октября ФК "Краснодар" сыграл с "Зенитом" в Петербурге. Сине-белые выиграли со счетом 2:1. Гол со стороны "Краснодара" забил Мамаев. Вечером того же дня Кокорин опубликовал в соцсетях фото с Мамаевым, поздравил его с голом, а команду — с победой. СМИ писали, что ночью футболисты уехали в Москву.

Утром 8 октября вместе с компанией друзей спортсмены избили водителя ведущей Ольги Ушаковой, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. После побоев 33-летний пострадавший попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа и ушибами лица.

Затем в кафе на Большой Никитской улице футболисты-дебоширы устроили драку и избили директора департамента Минпромторга РФ Дениса Пака. У 37-летнего чиновника диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. Причиной его избиения мог стать конфликт на национальной почве.

Последствия

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В отношении футболистов 9 октября было возбуждено два уголовных дела по статье "Побои".

Адвокат пострадавшего Пака заверил, что будет добиваться переквалификации дела на "Хулиганство", отметив, что ни о какой возможности договориться в досудебном порядке речи не идет.

Адвокат Кокорина, в свою очередь, заявил, что спортсмены раскаиваются и планируют принести извинения.

Расследование двух уголовных дел было передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. 10 октября полиция переквалифицировала дело по факту избиения чиновника по статье "Хулиганство". Футболистам может грозить до семи лет лишения свободы.

Полиция предлагала футболистам добровольно явиться к следователю к 18:00 10 октября, в противном случае Мамаева и Кокорина объявят в федеральный розыск. Примерно через час после требования первым в отделение полиции приехал Мамаев. Следом в МВД явился Кокорин. Оба были задержаны после допроса на 48 часов.

В ходе следствия полиция выделила в отдельное производство и возбудила уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ. В ней речь идет о хулиганстве, совершенном по предварительному сговору или организованной группой. Теперь спортсменам может грозить до 7 лет лишения свободы.

Полиция установила личности всех соучастников драки в центре в центре Москве. В рамках расследования был задержан младший брат Кокорина Кирилл.

МВД опубликовало видео с допроса Александра Кокорина и Павла Мамаева.На записи Мамаев прячет лицо. Также он отказывается отвечать на вопрос, признает ли он свою причастность к правонарушению. Кокорин вел себя более раскрепощенно и без смущения отвечал на вопросы правоохранителей.

Реакция властей

Фото: соцсети

В Кремле изучают инцидент с футболистами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что полиции не составит труда разобраться с произошедшем и призвал уйти от эмоций.

Министр спорта Павел Колобков заявил, что соответствующие меры к футболистам спортивные инстанции примут после следствия, а в РФС отметили, что игроков могут пожизненно отстранить от футбола.

В ФК "Краснодар" заявили, что отстранят Мамаева от тренировок и наложат на него максимальный штраф. Также с футболистом планируют разорвать контракт. "Зенит" также может расторгнуть контракт с Кокориным.

Глава Минпромторга Денис Мантуров, сотрудник которого пострадал в драке, заявил, что такие действия непозволительны никому и добавил, что ждет результатов работы полиции. А из школы, где учился Кокорин, убрали посвященный ему стенд.

Общественность

В соцсетях футболистов уже окрестили "самой отмороженной ОПГ за всю историю". Twitter-пользователи сошлись на том, что футболисты почувствовали безнаказанность из-за своего статуса.

Кокорина и Мамаева сравнили с Бошировым и Петровым, которых западные СМИ называют якобы отравителями семьи Скрипалей.





Еще одна пара, с которой сравнили игроков – Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов, бой которых запомнился потасовкой.



Пранкеры Вован с Лексусом позвонили президенту клуба "Зенит" Сергею Фурсенко от имени заместителя председателя правительства Виталия Мутко. Фурсенко отметил, что Кокорин является "хорошим парнем", но как только он встречается с Мамаевым, начинаются проблемы.

После президента "Зенита", пранкеры позвонили Кокорину и поинтересовались состоянием дел футболиста. "Да ничего, сижу ровно", – коротко ответил футболист.

В связи с инцидентом супруга Мамаева Алана подала на развод. Она заявила, что ей стыдно за недавние поступки мужа, который находился в нетрезвом состоянии.

Отчим Александра Кокорина извинился за сына. Заявление Кирилла Логинова опубликовано на странице футболиста в Instagram. Главным лицом, к которому он обратился, стал пострадавший Денис Пак, чиновник Минпромторга.

Пока ситуация с футболистами набирает обороты, спортивный обозреватель портала Москва 24 решил вспомнить о похожих инцидентах за рубежом и чем они заканчивались.