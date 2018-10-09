В Кремле следят за ситуацией с Мамаевым и Кокориным

Фото: скриншот телеканала Москва 24

В Кремле обратили внимание на инцидент с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что правоохранительным органам не составит труда разобраться с инцидентом, и призвал уйти от эмоций.

Утром в понедельник, 8 октября, в столичном кафе на Большой Никитской нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев избили директора департамента Минпромторга РФ Дениса Пака.

37-летний чиновник обратился в медучреждение, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. Против футболистов возбудили уголовное дело по статье "Побои".

Кроме того, около восьми утра возле гостиницы "Пекин" в центре столицы у футболистов произошел конфликт с 33-летним водителем телеведущей одного из федеральных каналов и в результате нанесли мужчине травмы. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа и ушибами лица.

Кокорин и Мамаев стали фигурантами еще одного уголовного дела



В ФК "Краснодар" заявили, что отстранят Мамаева от тренировок и наложат на него максимальный штраф. Также на него наложат максимальный штраф. Помимо прочего, "Краснодар" изучает возможность расторжения контракта с 30-летним спортсменом.

Футбольный клуб "Зенит" также накажет Александра Кокорина за инцидент в кафе. На официальном сайте ФК сообщается, что "болельщики и руководство клуба не чувствуют ничего, кроме разочарования от того, что один из наиболее талантливых игроков страны повел себя отвратительно".

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