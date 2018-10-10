Из спортсменов в уголовники: чем заканчивались громкие скандалы с футболистами

Скандал с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым только разрастается: пострадавшие намерены идти до конца, клубы могут разорвать с футболистами контракты, а букмекеры даже принимают ставки на приговор спортсменам.

Пока ситуация набирает обороты, спортивный обозреватель портала Москва 24 решил вспомнить о похожих инцидентах за рубежом и чем они заканчивались.

Фото: кадр телеканала Москва 24

избили Утром 8 октября в кафе на Большой Никитской улице футболистыдиректора департамента Минпромторга Дениса Пака. 37-летний чиновник обратился в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. Позже полиция выяснила, что на автостоянке на 2-й Брестской улице футболисты избили 33-летнего водителя телеведущей одного из федеральных каналов. Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа и ушибами лица. Против Мамаева и Кокорина было возбуждено уголовное дело по статье "Побои", но позже было принято решение переквалифицировать дело на статью о хулиганстве.

Авария и драки

Чилийский нападающий Артуро Видаль – один из завсегдатаев околофутбольных скандалов. В 2014 году, во времена выступления Видаля за "Ювентус", чилиец решил отдохнуть в ночном клубе в окрестностях Турина. Изрядно выпив, футболист подрался с одним из посетителей. И все бы ничего, но запись драки попала на видео. Вдобавок, произошло все это накануне принципиального матча с "Ромой"... "Ювентус" оштрафовал Видаля на 100 тысяч евро, а тренер "бьянконери" Массимилиано Аллегри исключил Артуро из состава на игру с "волками".

В 2015 году Видаль снова угодил в скандал. После матча с Мексикой на Кубке Америки нападающий с супругой отправился в казино, хорошо оттянулся, после чего сел за руль "Феррари" и отправился домой. По дороге чилиец попал в аварию, чудом отделался лишь царапинами (как и его жена), а затем предстал перед судом.

Фото: ТАСС/DPA/Sven Hoppe

Артуро лишили прав на два года и "наградили" сравнительно мелким штрафом. После инцидента главный тренер сборной Чили Хорхе Сампаоли заявил, что не собирается исключать футболиста из состава. И не зря: чилийцы выиграли Кубок, а Артуро признали лучшим игроком финала.

Однако Видаль так и не исправился. В 2017 году, будучи игроком "Баварии", после победы над "Майнцем" футболист и его брат Сандрино стали участниками драки в одном из клубов Мюнхена. По этому обвинению братьям грозило несколько лет тюремного заключения. Тем не менее, пока оба Видаля на свободе.

Побоище на стадионе

В апреле 2015 года игрок "Байера" Эмир Спахич (когда-то он выступал за "Локомотив" и "Торпедо") после гостевого матча с "Баварией" стал участником массовой драки на стадионе. Босниец попытался провести своих друзей в ложу, которую забронировал заранее. Стюарды пропускать приятелей футболиста отказались. В результате конфликт перерос в побоище с работниками стадиона и прибывшими полицейскими.

Фото: ТАСС/Алексей Крутов

На боснийца завели уголовное дело, а впоследствии суд обязал игрока выплатить 75 тысяч евро. Клуб также не стал церемониться с защитником: "Байер" решил расторгнуть контракт с боснийцем по соглашению сторон.

Скандал с сигаретой

Джоуи Бартон всегда отличался довольно дерзким характером. В 2004 году на вечеринке футболистов "Манчестер Сити" (где тогда играл Джоуи) один из резервистов Джейми Тэнди пытался поджечь сигаретой майку Бартона. Взбешенный Джоуи затушил сигарету о глаз футболиста. Тогда все ограничилось штрафом от клуба в 90 тысяч фунтов.

Однако немного позднее за распускание кулаков футболист поплатился гораздо серьезнее: в декабре 2007-го в центре Ливерпуля избил нескольких прохожих. Все это попало на городскую камеру наблюдения. В мае 2008 года суд приговорил Бартона к полугоду тюрьмы, из которых он отсидел всего 77 дней.

Дебош на станции

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Peter Byrne

В 2017 году защитник КПР Стивен Кокер должен был перейти в "Локомотив". Трансфер находился в финальной стадии, но игрок устроил пьяный дебош, кидаясь в людей разными предметами на железнодорожной станции в Лондоне. Суд оштрафовал Кокера на 650 фунтов, а переход в московский клуб сорвался.

Стычка с полицейскими

В мае 2016 года Серж Орье, игрок сборной Кот-д'Ивуара и французского "Пари Сен-Жермен", выходил из ночного клуба и столкнулся с полицейскими. Футболист оскорбил стражей порядка, за что был доставлен в участок. При этом один из полицейских утверждал, что защитник ударил его локтем в горло.

Парижский суд признал Орье виновным по статье "насилие в отношении лица, наделенного властью" и приговорил к двум месяцам тюрьмы. Кроме этого, игрока обязали выплатить потерпевшему 600 евро за причиненный физический и моральный ущерб, а также полторы тысячи евро в счет возмещения судебных издержек.

И снова стражи порядка

В декабре 2015 года игроки голландского ПСВ Максим Лестьенн и Йерун Зут были арестованы за драку с полицией. Произошло это, как обычно, после посещения ночного клуба. Сначала футболисты повздорили с кем-то на стоянке для такси, а затем уже с вызванным нарядом полиции. Стражи порядка попытались арестовать Лестьенна, тот оказал сопротивление, но был доставлен в участок. Зут при этом рвался помешать аресту своего одноклубника.

Фото: ТАСС/Zuma/Bruno Fahy

Полицейские, недолго думая, задержали и его. Впоследствии оба футболиста отделались мелким штрафом. В клубе тоже не стали раздувать из ситуации скандал. Игроки извинились перед главным тренером ПСВ Филлипом Коку, и наставник эти извинения принял.

Разборка в кафе

В том же 2015-м перед судом предстал еще один голландский футболист – на тот момент защитник "Аякса" Кенни Тете. Он затеял драку в одном из кафе Амстердама, где разрешено приобретение и употребление марихуаны. После досталось прибывшему отряду полиции, который пытался задержать футболиста. В мае 2016-го суд приговорил Тете к 60 часам общественных работ. Клуб, в свою очередь, никак не стал дополнительно наказывать футболиста.

Поляки в Германии

Накануне Евро–2012 два польских футболиста Славомир Пешко и Марцин Василевски попали в центр скандала в Германии. Пешко в нетрезвом виде попытался избить водителя такси. Потерпевший в итоге привез дебошира в полицейское отделение. Позже выяснилось, что вместе с игроком "Кельна" был и его партнер по сборной – защитник "Андерлехта" (Бельгия) Василевски.

Тренер национальной команды Польши Францишек Смуда поначалу исключил обоих игроков из состава сборной. Однако бельгийский клуб поддержал Василевски, и наставник "орлов" все же взял Марцина на Евро. А вот Пешко Смуда так и не простил. Более того, "Кельн" оштрафовал игрока на 25 тысяч евро и отстранил от тренировок с основным составом.

Happy end

В декабре 2008 года звезда "Ливерпуля" Стивен Джеррард, празднуя победу своей команды над "Ньюкаслом", стал участником драки в одном из баров в городе Саутпорт. Ему были предъявлены обвинения в нанесении побоев и нарушении общественного порядка.

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Peter Byrne

Позднее Джеррард признал, что действительно ударил потерпевшего, однако суд присяжных принял объяснение футболиста, что это было сделано с целью самозащиты, и оправдал его.

Тимур Фехретдинов