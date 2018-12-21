Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков, Антон Кардашов

Полузащитнику ФК "Краснодар" Павлу Мамаеву и форварду "Зенита" Александру Кокорину, а также его брату Кириллу Кокорину и общему другу футболистов Александру Протасовицкому ужесточили обвинение. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам адвоката Вячеслава Барика, представляющего интересы Кирилла Кокорина, следователь переквалифицировал обвинение, заменив "Побои" на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений".

При этом в материалах против всей компании осталась статья "Хулиганство". "Расследование уголовного дела продолжается", – отметил защитник, пояснив, что по результатам судебно-медицинских экспертиз потерпевшим Денису Паку и Виталию Соловчуку причинен легкий вред здоровью.



Кокорину и Мамаеву ужесточили обвинение

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов футболистов, которые просили пересмотреть продление ареста. Все фигуранты дела о хулиганстве и побоях останутся под стражей до 8 февраля 2019 года.

Защита Александра Кокорина предположила, что арест спортсменам продлили из-за угроз в адрес судьи. В анонимном письме от судьи требовали отпустить спортсменов из СИЗО, в противном случае угрожали расправой.

8 октября молодые люди сперва избили водителя ведущей федерального канала, а затем подрались с двумя сотрудниками Минпромторга. Оба инцидента попали на камеры видеонаблюдения.

В эксклюзивном интервью телеканалу Москва 24 Алана Мамаева заявила, что ее муж, как и другие участники потасовки, не должен сидеть за решеткой. Через некоторое время обвиняемый в хулиганстве спортсмен прислал супруге цветы из "Бутырки".