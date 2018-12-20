Адвокат Кокорина прокомментировала информацию об угрозах в адрес судьи

Защита Александра Кокорина считает, что футболистам продлили арест из-за угроз в адрес судьи. Об этом адвокат Татьяна Стукалова написала на своей странице в Instagram. В анонимном письме от судьи требовали отпустить спортсменов из СИЗО, в противном случае угрожали расправой.

По мнению адвоката, суд после такого требования не мог принять другого решения. Это означало бы, что он идет на поводу у преступников. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.