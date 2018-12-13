Мамаев прислал жене цветы из Бутырки

Жена футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в Instagram фотографии цветов и открытки, которые ей из тюрьмы прислал муж.

На фото красуется огромный шарообразный букет красных роз и открытка со словами: "Я тебя люблю. Твой муж из Бутырки".

Накануне Мамаева устроила в своем блоге голосование, в котором интересовалась, простить ей мужа или нет. Голоса пользователей разделились.

Ранее женщина рассказала, что футболист изменял ей.

В начале октября Павел Мамаев и Александр Кокорин подрались в одном из московских кафе с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

Позже выяснилось, что за пару часов до этого футболисты избили на парковке водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Они обвиняются в побоях и хулиганстве.

5 декабря Тверской суд Москвы продлил арест Мамаеву и Кокорину на два месяца. Следствие настаивало на том, что на свободе подозреваемые могут повлиять на свидетелей.

Футболисты обжаловали продление им ареста. Московский городской суд рассмотрит жалобы 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Кокорину разрешат устроить небольшое застолье на Новый год, так как в праздничную ночь отбой смещается на два часа.

Обычно заключенные ложатся спать в 10 вечера, но в Новый год им разрешают посмотреть концерты и послушать бой курантов.

Также отмечалось, что задержанные наряжают импровизированную елку из фруктов и даже вырезают поделки.