Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков, Антон Кардашов

Мосгорсуд отклонил апелляцию защитников Павла Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных и Александра Протасовицкого. Все они останутся под арестом до 8 февраля 2019 года, передает Агентство "Москва".

Во время заседания представители гособвинения и следователи просили суд не удовлетворять жалобы адвокатов. Между тем сами защитники настаивали, что содержание в СИЗО излишне жесткая мера для обвиняемых в побоях и хулиганстве. Адвокаты требовали отпустить молодых людей из-под ареста, в том числе, под залог.

Юрист Андрей Ромашев, представляющий интересы Александра Кокорина, привел заключение врача. В нем говорилось, что спортсмену нужно заниматься на тренажерах, чтобы справиться с артрозным артритом. Развитие этого заболевания способно поставить крест на карьере форварда "Зенита".

Еще один адвокат спортсмена Татьяна Стукалова напомнила, что, согласно выводам экспертизы, потерпевшие по делу "получили легкий вред здоровью". По ее словам, это не является поводом для столь суровой меры пресечения.

В свою очередь, адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал решение первой инстанции "необоснованным" и "некорректным". Он также предложил суду избрать альтернативную меру пресечения, например, запрет определенных действий. На заседании Мамаев признал свою вину, добавив, что открыл специальный расчетный счет на имя одного из потерпевших, куда перечислил 500 тысяч рублей.

Суд признал законным продление ареста Кокорину и Мамаеву

Оба футболиста согласились с позицией своих защитников. Помимо этого, Мамаев попросил суд позволить ему встретить Новый год с семьей.

Ранее Тверской суд столицы продлил арест футболистам до 8 февраля. Под стражей спортсмены, брат одного из них и их общий друг оказались после того, как устроили две драки. Сначала компания избила водителя ведущей федерального телеканала, а затем повздорила с двумя сотрудниками Минпромторга.

В интервью телеканалу Москва 24 жена Павла Мамаева Алана заявила, что ее супруг, как и другие участники потасовки, не должен сидеть за решеткой. Спустя некоторое время обвиняемый в хулиганстве спортсмен прислал ей цветы из "Бутырки".