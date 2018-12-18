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18 декабря, 11:58

Мамаев заплатил избитому водителю

суды

18 декабря, 11:58

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Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев возместил потерпевшему водителю Виталию Соловчуку ущерб в размере 500 тысяч рублей по делу о побоях.

Жалоба адвокатов Павла Мамаева и Александра Кокорина на продление ареста фигурантам дела о хулиганстве и побоях рассматривается в Мосгорсуде 18 декабря. "Всем очевидно, что все следственные действия подошли к концу, ни на что повлиять мы уже не можем", – приводит слова Мамаева ТАСС.

Мамаев признал вину в полном объеме и открыл специальный расчетный счет на имя потерпевшего водителя. "Все мы принесли извинения потерпевшим, лично я компенсировал Соловчуку вред на сумму 500 тысяч рублей", – добавил футболист.

Ранее по решению Тверского суда Москвы арест футболистам Кокорину и Мамаеву продлили до 8 февраля. Вместе с ними по делу о побоях и хулиганстве проходят еще два фигуранта – младший брат Кокорина Кирилл и друг спортсменов, тренер Александр Протасовицкий.
Также стало известно, что расследование дела Кокорина и Мамаева подходит к концу. В первой половине 2019 года футболисты ознакомятся с материалами дела, которое передадут сначала в прокуратуру, а затем – в суд.

По данным следствия, 8 октября обвиняемые спровоцировали две драки. Сначала они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а затем в кафе в центре столицы вступили в конфликт с двумя сотрудниками Минпромторга. Оба инцидента попали на камеры видеонаблюдения.

Жена Павла Мамаева Алана в интервью телеканалу Москва 24 заявила, что ее супруг, как и другие участники потасовки, не должен сидеть за решеткой. Спустя некоторое время Павел Мамаев прислал жене цветы из "Бутырки". Снимки с подарками она опубликовала в соцсетях.

Выпустят ли Кокорина и Мамаева из СИЗО

суды

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