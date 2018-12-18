Мамаев заплатил избитому водителю

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев возместил потерпевшему водителю Виталию Соловчуку ущерб в размере 500 тысяч рублей по делу о побоях.
Жалоба адвокатов Павла Мамаева и Александра Кокорина на продление ареста фигурантам дела о хулиганстве и побоях рассматривается в Мосгорсуде 18 декабря. "Всем очевидно, что все следственные действия подошли к концу, ни на что повлиять мы уже не можем", – приводит слова Мамаева ТАСС.
Мамаев признал вину в полном объеме и открыл специальный расчетный счет на имя потерпевшего водителя. "Все мы принесли извинения потерпевшим, лично я компенсировал Соловчуку вред на сумму 500 тысяч рублей", – добавил футболист.
Ранее по решению Тверского суда Москвы арест футболистам Кокорину и Мамаеву продлили до 8 февраля. Вместе с ними по делу о побоях и хулиганстве проходят еще два фигуранта – младший брат Кокорина Кирилл и друг спортсменов, тренер Александр Протасовицкий. Также стало известно, что расследование дела Кокорина и Мамаева подходит к концу. В первой половине 2019 года футболисты ознакомятся с материалами дела, которое передадут сначала в прокуратуру, а затем – в суд.
По данным следствия, 8 октября обвиняемые спровоцировали две драки. Сначала они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а затем в кафе в центре столицы вступили в конфликт с двумя сотрудниками Минпромторга. Оба инцидента попали на камеры видеонаблюдения.
Жена Павла Мамаева Алана в интервью телеканалу Москва 24 заявила, что ее супруг, как и другие участники потасовки, не должен сидеть за решеткой. Спустя некоторое время Павел Мамаев прислал жене цветы из "Бутырки". Снимки с подарками она опубликовала в соцсетях.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.